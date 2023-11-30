نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة لمباراة مارسيليا ضد أياكس أمستردام في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه فريق مارسيليا مع نظيره أياكس أمستردام، غدا الخميس الموافق 30 نوفمبر، على ملعب فيلودروم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

موعد مباراة مارسيليا وأياكس أمستردام

تنطلق صافرة بداية مباراة مارسيليا وأياكس أمستردام في الدوري الأوروبي غدًا الخميس، في تمام الساعة 10:00مساء بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة مارسيليا ضد أياكس أمستردام

تذاع أحداث المباراة على قناة بي ان سبورتس beIN Sports، الناقل الحصري لمسابقة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري الأوروبي

- قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

- قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

- قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

- قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

- قناة Armenia Region

التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3407

- قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

-قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

- قناة Comedy TV

التردد: 11174 عمودي

معدل الترميز: 28800

- قناة Italia 1

التردد: 11371 أفقي

معدل الترميز: 29900

- قناة Rah-e-Farda

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

ترتيب فريق مارسيليا واياكس أمستردام

يحتل مارسيليا المركز الأول برصيد 8 نقطة، من خوض 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين ولم يتلقى الخسارة، بينما يحتل أياكس أمستردام المركز الرابع برصيد 2 نقطة، حيث لعب 4 مباريات لم يفوز بأي لقاء وتعادل في مباراتين وخسر في مباراتين.