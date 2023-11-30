معلق مباراة مارسيليا ضد أياكس أمستردام في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر فريق مارسيليا مواجهته أمام نظيره أياكس أمستردام، في لقاء هام مقرر له غدا الخميس، على ملعب فيلودروم، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي موسم 2023/2024.

موعد مباراة مارسيليا وأياكس أمستردام

وتبدأ مباراة مارسيليا وأياكس أمستردام في الدوري الأوروبي غدًا الخميس، في تمام الساعة 10:00مساء بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة مارسيليا ضد أياكس أمستردام

تُنقل أحداث المباراة على قناة بي ان سبورتس beIN Sports، الناقل الحصري لمسابقة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلق مباراة مارسيليا ضد أياكس أمستردام في الدوري الأوروبي

واسندت شبكة قنوات بي ان سبورت مهمة التعليق للمعلق نوفل باشي، لينقل أحداث المباراة للمشاهدين.

ترتيب فريق مارسيليا واياكس أمستردام

يحتل مارسيليا المركز الأول برصيد 8 نقطة، من خوض 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين ولم يتلقى الخسارة، بينما يحتل أياكس أمستردام المركز الرابع برصيد 2 نقطة، حيث لعب 4 مباريات لم يفوز بأي لقاء وتعادل في مباراتين وخسر في مباراتين.