نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أتالانتا وسبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث محبي الكرة العالمية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا الإيطالي مع نظيره فريق سبورتينج لشبونه البرتغالي اليوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الحالي بستاد جيويس في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة أتالانتا وسبورتينج لشبونه

وتنطلق صافرة بداية مباراة أتالانتا وسبورتينج لشبونه مساء الخميس في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة والساعة 8:45 بتوقيت السعودية والدوحة.

ترتيب مجموعة أتالانتا وسبورتينج

1- أتالانتا 10 نقاط

2- سبورتينج لشبونه 7 نقاط

3- شتورم جراتس 4 نقاط

4- راكوف نقطة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أتالانتا وسبورتينج

- قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

- قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

- قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

- قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

- قناة Armenia Region

التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3407

القمر: Eutelsat 36°E

- قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

-قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902

- قناة Comedy TV

التردد: 11174 عمودي

معدل الترميز: 28800

القمر: AzerSpace 46°E

- قناة Italia 1

التردد: 11371 أفقي

معدل الترميز: 29900

القمر: Hot Bird

- قناة Rah-e-Farda

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1