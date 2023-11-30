نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فاركو والمقاولون العرب في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق فاركو والمقاولون العرب، لمواجهة هامة ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويسعى كلا من الفريقين للفوز وحسم نقاط المباراة الثلاث، لتحسين مركزه بجدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يحتل فريق فاركو، بقيادة خالد جلال، المركز العاشر برصيد 4 نقاط، حققها من الفوز في مباراة والتعادل في مباراة، فيما نال الهزيمة خلال 4 مباريات، فيما يحتل فريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، المركز الثامن عشر والأخير بجدول الدوري برصيد نقطتين، حققها من التعادل في مباراتين، التعادل في 4 مباريات، فيما لم يحقق ذئاب الجبل الفوز في أي مباراة حتى الآن.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمد الغازي حكما لمواجهة فاركو والمقاولون العرب، يعاونه كلا من سيد نافع حكم مساعد أول، وأحمد رشدي حكم مساعد ثاني، ومبروك نبيل حكم رابع، والسيد شعبان حكما لتقنية الفيديو، ومصطفى الشهدي حكم مساعد لتقنية الفيديو.

موعد مباراة فاركو ضد المقاولون العرب في دوري نايل

تنطلق مباراة فاركو ضد المقاولون العرب، والتي يستضيفها ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فاركو ضد المقاولون العرب في دوري نايل

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة فاركو ضد المقاولون العرب في الدوري الممتاز، على أن يسبقها ستوديو تحليلي بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتعد مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.