نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. الأهلي يستعيد بيرسي تاو في لقاء يانج أفريكانز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الخميس على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان تاو قد تغيب عن المشاركة مع الأهلي في مباراته أول أمس أمام سموحة لمعاناته من الإجهاد.

وأعلن لاعب الأهلي جاهزيته لخوض لقاء الفريق الأحمر المقبل أمام يانج أفريكانز التنزاني بعد مشاركته في المران بشكل طبيعي.

ويستعد الأهلي للسفر اليوم إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الانتصار الثاني تواليًا في دور مجموعات البطولة الإفريقية بعدما فاز في لقاء الجولة الأولى على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد.