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طاهر محمد طاهر ينتظم في مران الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - انتظم طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر، والذي أقيم صباح اليوم الخميس على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وجاءت مشاركة طاهر بعدما تعافى من الإصابة بكدمة في القدم تعرض لها في مباراة ميدياما الغاني والتي حسمها الأهلي لصالحه بثلاثية نظيفة.

طاهر محمد طاهر ينتظم في مران الأهلي 

ويستعد الأهلي للسفر اليوم إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


ويسعى الأهلي لتحقيق الانتصار الثاني تواليًا في دور مجموعات البطولة الإفريقية بعدما فاز في لقاء الجولة الأولى على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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