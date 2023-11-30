نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التانجو في المقدمة".. مصر تتقدم مركزين في تصنيف الفيفا للمنتخبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تصنيف المنتخبات على مستوى العالم، في الفترة الأخيرة، والتي تأثرت كثيرا بالنتائج الماضية، لتشهد مفاجأت مدوية.

ويتصدر ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم في الوقت الحالي، منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم الأخيرة، قطر 2022، ويليه منافسه في المباراة النهائية منتخب الديوك الفرنسية.

- مصر تتقدم مركزين

وشهدت نتائج المنتخب المصري في الفترة الأخيرة، انتعاشة كبيرة ساعدتها على التقدم في ترتيب تصنيف الفيفا لمركزين، لتحتل المركز الثالث والثلاثين، بينما جاء المنتخب المغربي في المركز الرابع عشر، خلف كبار أوروبا وأمريكا الجنوبية.

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- إنجلترا

4- بلجيكا

5- البرازيل

6- هولندا

7- البرتغال

8- إسبانيا

9- إيطاليا.

- ترتيب منتخبات إفريقيا في تصنيف الفيفا

14- المغرب

20- السنغال

28- تونس

30- الجزائر

33- مصر

42- نيجيريا

47- الكاميرون

51- كوت ديفوار

52- مالي

57- بوركينا فاسو

61- غانا