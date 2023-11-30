نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البديل جاهز".. يورجن كلوب يُقرب محمد صلاح من الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت تقارير صحفية إنجليزية، مفاجأة صادمة لجماهير وعاشقي فريق ليفربول الإنجليزي، عن اقتراب رحيل نجم الفريق، المصري الدولي محمد صلاح هذا الموسم عن صفوف الأنفيلد.

وكان صلاح أحد الأهداف الهامة التي تتمسك إدارة الدوري السعودي منذ الانتقالات الصيفية الماضية بضمه، ولكن فشلت بسبب تمسك ليفربول ببقاء اللاعب.

- كلوب يهدي اتحاد جدة صفقة الموسم

ونشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، رغبته في ضم بديل صلاح هذا الموسم تحسبا لرحيله المحتمل.

وتابعت الصحيفة، أن كلوب معجب بنجم فريق بروسيا دورتموند الألماني دونيل مالين، خلال الموسم الحالي، بعد تألق اللاعب بشكل ملفت هذا الموسم.

واختتمت الصحيفة البريطانية، أن من المتوقع أن تعود مفاوضات اتحاد جدة هذا الصيف لضم صلاح، والذي سوف يكون أتم عامه الاثنين والثلاثين، ليجبر ليفربول على الموافقة لرحيله إلى دوري روشن.