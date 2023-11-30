نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة آينتراخت فرانكفورت وباوك في دوري المؤتمر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني مع نظيره فريق باوك اليوناني مساء اليوم الخميس في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فريق باوك الصدارة برصيد 10 نقاط.

وتولى المعلق المتميز مصطفى العلوان مهمة التعليق على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت ضد نظيره فريق باوك اليوناني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل.