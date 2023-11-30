نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة الحكام برئاسة بيريرا تجري "استبيان" لوضع خطة التطوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قامت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، بوضع استبيان من أجل وضع خطة لتطوير التحكيم خلال الفترة من 2024 إلى 2026.

تكون الاستبيان من نموذجين، الأول لجميع الحكام والمساعدين، المقيمين والمدربين المسجلين في "قاعدة بيانات التحكيم المحلية"، والثاني لأعضاء لجان المناطق في 26 منطقة شملت جميع أنحاء الجمهورية.



ومن خلال البيانات المحصلة تم وضع الخطة الاستراتيجية الرئيسية للتنظيم والتعليم وتطوير التحكيم والخطط العملية والأهداف الناتجة عنها.



وكانت اللجنة قد قامت بتقسيم مناطق الجمهورية، لـ 5 قطاعات، كل قطاع لديه مسؤول من أجل تطوير التحكيم المصري، وشرح الخطة لكل المناطق من أجل تنفيذ الأفكار الذي تم وضعها.