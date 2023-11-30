نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اقترب من الرحيل".. عرضين من الخارج للتعاقد مع صفقة الزمالك المضروبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، من تحقيق فوزا هاما أمام نظيره نادي فيوتشر، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز 2023\2024.

وأحرز هدفي الأبيض، أحمد سيد زيزو، والسنغالي نداي.

- اكينولا على أعتاب الرحيل

وتخطط إدارة الأبيض في الوقت الحالي، للاستفادة من رحيل أحد نجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، بعد تسويقه مؤخرا خارج الدوري المصري.

وعلمت مصادر دوت الخليج الرياضي، أن سامسون أكينولا المهاجم البنيني لنادي الزمالك، تلقى عبر وكلاء عرضين في الفترة الأخيرة أولهم في الدوري الفنزويلي، وأخر من أحد الدوريات العربية.

وتحاول إدارة القلعة البيضاء، فك أزمة القيد الموقعة على الفريق لتتمكن من التعاقد مع صفقات جديدة خلال انتقالات يناير القادمة.