نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثبت الآن.. القنوات الناقلة لمباراة روما وسيرفيت السويسري في الدوري الأوروبي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة العالمية عن موعد مباراة روما وسيرفيت وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.



موقف روما وسيرفيت في الدوري الأوروبي



يحتل روما المركز الثاني المجموعة السابعة من بطولة الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط، حيث يتساوى مع سلافيا براغ المركز الأول برصيد 9 نقاط في حين جاء تولوز في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ثم جاء سيرفيت في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما يتذيل شيريف تيراسبول المجموعة السابعة برصيد نقطة واحدة.



وقع كلا من روما وسيرفيت في المجموعة السابعة بجانب كلا من سلافيا براغ وشيريف تيراسبول.



وكان روما قد خسر من تولوز في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما فاز سيرفيت على سانت جيلواز بثلاثية نظيفة.



موعد مباراة روما وسيرفيت في الدوري الأوروبي



من المقرر أن تقام مباراة روما وسيرفيت يوم الخميس 30 نوفمبر 2023 على ملعب جينيف معقل سيرفيت وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السابعة في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



ويمكن مشاهدة مباراة روما وسيرفيت عبر قنوات بي إن سبورتس على النايل سات عبر التردد التالي:



تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.



تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات



تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.



تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري الأوروبي



- قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

- قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

- قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

- قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

- قناة Armenia Region

التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3407

القمر: Eutelsat 36°E

- قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

-قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902

- قناة Comedy TV

التردد: 11174 عمودي

معدل الترميز: 28800

القمر: AzerSpace 46°E

- قناة Italia 1

التردد: 11371 أفقي

معدل الترميز: 29900

القمر: Hot Bird

- قناة Rah-e-Farda

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1