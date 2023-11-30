نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز ورونالدو يقضي على طموحات الهلال وعرضان لنجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 30 -11-2023 في السطور التالية:

قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: الشناوي - شوبير - حمزه

خط الدفاع: هاني - أكرم - منعم - ربيعه - ياسر - خالد - معلول - الدبيس

خط الوسط: امام - ديانج - كوكا - افشة - مروان - السولية - الشحات - عبد القادر - تاو - طاهر - كريم فؤاد

خط الهجوم: كهربا - صلاح محسن.

رونالدو يقضي على طموحات الهلال

تترقب جماهير وعاشقي الساحرة المستديرة في الفترة الحالية، انطلاق ديربي الكرة السعودية بين الكبيرين النصر والهلال، مساء غدا الجمعة الموافق الأول من شهر ديسمبر.

وتأتي تلك المباراة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2023\2024، والتي تقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

وانتاب جماهير العالمي في الأيام الماضية، نوبة قلق كبيرة بسبب احتمالية عدم مشاركة الأسطورة البرتغالية وهداف روشن، كريستيانو رونالدو في مواجهة القمة بسبب إصابته الأخيرة في الرقبة، أثناء مواجهة بيرسبوليس الإيراني، بالجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال آسيا.

وفجرت صحيفة الرياض السعودية، مفاجأة مدوية حول اقتراب مشاركة رونالدو في المباراة بعد نجاحه في تنفيذ البرنامج العلاجي له من إصابته في الرقبة.

وتابعت الصحيفة السعودية، أن الجهاز الطبي للنصر، أعطى الإشارة بإمكانية ظهور رونالدو اليوم، في المران الختامي قبل مواجهة الهلال غدا، بعد انتهاء تأهيله.

عرضين من الخارج للتعاقد مع صفقة الزمالك المضروبة

تخطط إدارة الأبيض في الوقت الحالي، للاستفادة من رحيل أحد نجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، بعد تسويقه مؤخرا خارج الدوري المصري.

وعلمت مصادر دوت الخليج الرياضي، أن سامسون أكينولا المهاجم البنيني لنادي الزمالك، تلقى عبر وكلاء عرضين في الفترة الأخيرة أولهم في الدوري الفنزويلي، وأخر من أحد الدوريات العربية.

وتحاول إدارة القلعة البيضاء، فك أزمة القيد الموقعة على الفريق لتتمكن من التعاقد مع صفقات جديدة خلال انتقالات يناير القادمة.