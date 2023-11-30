نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل مباراة الاتحاد السكندرى وزد فى لقاء اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق العشرى المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى أمام زد فى المباراة المقرر لها فى الرابعة مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء التشكيل كالآتى:



حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: هشام صلاح، إسلام أبو سليمه، مصطفى ابراهيم،كريم الديب.

خط الوسط: مورو ساليفو، عمر الوحش، ناصر ناصر، بنجامين، رجب عمران.

خط الهجوم: مابولولو.



وأعلن مجدى عبد العاطى المدير الفنى لفريق زد أيضًا عن تشكيل فريقه.

وجاء التشكيل كالآتى:



حراسة المرمى: على لطفى.

خط الدفاع: مصطفى العش، محمد سمير، محمد اسماعيل، على لالا.

خط الوسط: أحمد قطه، عبد الله مصرى، بيتر زيلو، مصطفى ميسي.

خط الهجوم: مصطفى زيكو، ليونار كامونى.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس فى جدول المسابقة برصيد 11 نقطة بينما يأتى زد فى المركز الثالث متقدما بنقطة عن زعيم الثغر.