علي ماهر يجتمع بجهازه المعاون لبحث الترتيبات الأخيرة لمباراة إنبي

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أحمد جودة - القاهرة -



يجتمع علي ماهر المدير الفني للنادي المصري بجهازه المعاون اليوم الخميس لبحث الترتيبات الأخيرة الخاصة بمباراة فريقه أمام نظيره إنبي بالجولة السابعة من الدوري الممتاز.

يستضيف ملعب ستاد الجيش ببرج العرب هذا اللقاء المقرر إقامته في الرابعة عصر غد الجمعة ضمن فعاليات الدوري.

يسعي أبناء بورسعيد لتحقيق الفوز على الفريق البترولي وحصد الثلاث نقاط لإسعاد جماهير المصري.

يختتم الفريق البورسعيدي تدريباته الجماعية عصر اليوم الخميس على ملعب أحد الفنادق بمعسكره المغلق ببرج العرب استعدادا لهذا اللقاء.

يحتل المصري المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وذلك بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.