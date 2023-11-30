نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف أليسون وجوتا من المشاركة أمام لاسك لينز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عن موقف الحارس أليسون بيكر ودييجو جوتا من المشاركة أمام لاسك لينز في مباراة الغد.

ويواجه فريق ليفربول الإنجليزي نظيره فريق لاسك لينز غدا الخميس في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم 2023-2024.

وأكد كلوب في تصريحات له حول إصابة هذا الثنائي:" كلاهما غير متاح للقاء الخميس وما بعدها، ومع أليسون الأمر أقل قليلًا لذا علينا أن نرى ليس يومًا بعد يوم فلن يلعب غدًا وليس يوم الأحد وربما ليس في الأسبوع التالي ثم يجب أن يكون الأمر على ما يرام نوعًا ما".

وتابع عن إصابة جوتا:" سوف يستغرق جوتا وقت أطول قليلًا، لا نعرف كم بالضبط من الوقت سيحتاجه للعودة لكنه أكثر خطورة بعض الشئ، علينا أن نرى".