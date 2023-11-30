"بسبب فيراتي".. إيقاف حمدي فتحي وتغريمه في الدوري القطري

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة الانضباط داخل الدوري القطري، عقوبات الجولة التاسعة من البطولة الوطنية، والتي تصدرها حمدي فتحي، نجم النادي الأهلي السابق والوكرة القطري الحالي.

وكان نجم خط وسط منتخب مصر، قد تعرض للطرد في مواجهة فريقه الأخيرة أمام نظيره العربي، في الجولة التاسعة من الدوري القطري 2023\2024، بعد تدخل عنيف على الإيطالي ماركو فيراتي.

- إيقاف حمدي فتحي وتغريمه

وجاء بيان لجنة الانضباط داخل الدوري القطري، يتضمن توقيع عقوبة إيقاف حمدي فتحي لاعب الوكرة، لمباراتين وتغريمه 5000 دينار قطري.

وجاء سبب تلك العقوبة مثلما أوضحت اللجنة في بيانها، هو اللعب بعنف ضد زميله، استنادا للمادة رقم ‎2/1/47)‏ من لائحة الانضباط للموسم الرياضي 2023-2024.

وانتهت أحداث هذا اللقاء بين الوكرة والعربي، بهزيمة فريق حمدي فتحي بهدفين مقابل هدف واحد، ليبقى في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.