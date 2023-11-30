نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يبدأ صرف رواتب العمال والموظفين بالنادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب اليوم الخميس في صرف رواتب العمال والموظفين بالقلعة البيضاء.

يأتي ذلك وفقا لسياسة مجلس الإدارة بصرف رواتب العمال والموظفين بصورة منتظمة في نهاية كل شهر بعد تولي مجلس الإدارة الحالي مهمة قيادة القلعة البيضاء بعد الفوز في الانتخابات الأخيرة.

وكان مجلس الإدارة قد وعد العمال والموظفين بصرف رواتبهم بانتظام في نهاية كل شهر دون تأخير عن الموعد المتفق عليه.

ووجه عمال وموظفو النادي الشكر لمجلس الإدارة على انتظام صرف رواتبهم للشهر الثاني على التوالي.