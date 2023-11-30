نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رباعي الزمالك مواليد 2005 ينضمون لمعسكر منتخب مصر للشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تلقي نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره فيه باختيار أربعة لاعبين من فريق النادي مواليد 2005، للانضمام لمعسكر منتخب مصر للشباب.



وفقا للخطاب تم اختيار كل من:



- أحمد جمال "حارس مرمى" مواليد 2006.

- أحمد خضري "لاعب وسط" مواليد 2005.

- أنس وائل "جناح هجومي" مواليد 2005.

- محمد إبراهيم "ظهير أيمن" مواليد 2005.



ومن المقرر أن ينتظم منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض في معسكر مفتوح لمدة يومين، بداية من اليوم الخميس 30 نوفمبر وحتي الجمعة 1 ديسمبر، ضمن الاستعدادات لتصفيات أمم إفريقيا 2025.