نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأموال السعودية.. عملاق روشن يفاوض "فيراري الزمالك" مجددا في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تتمسك إدارة أحد الأندية الكبرى في المملكة العربية السعودية، بالتعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وكان أحمد سيد زيزو، لاعب القلعة البيضاء أحد أولويات إدارة الفريق السعودي في التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

- الشباب يعيد مفاوضات زيزو

وصرح الإعلامي الرياضي عماد الصائغ:" أن زيزو عاد من جديد على طاولة مفاوضات فريق الشباب السعودي، خلال انتقالات يناير القادمة، بعد فشل ضمه الصيف الماضي".

وتابع:" استند مسؤولو الشباب في خطتهم على الأزمة المالية التي تضرب الفارس الأبيض مؤخرا، وغلق القيد، للموافقة على بيع نجم الفريق".

وأختتم:" اللاعب أبدى نيته الواضحة في ارتداء قميص نادي الشباب في الموسم الحالي، خاصة بعد طلب إدارة فريقه الحصول على مايقارب من 12 مليون دولار، للاستغناء عن خدمات اللاعب".