نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة أبها في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماتياس يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أبها بعد قليل بستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2023/2024.

- موعد مباراة الأهلي وأبها

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وأبها مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والساعة السادسة بتوقيت السعودية والدوحة.

- تشكيل الأهلي لمواجهة أبها

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: سعد، عبد الباسط، ايبانيز، بسام.

خط الوسط: فرانك كيسي، المجحد، محرز.

خط الهجوم: فيجا، ماكسيمين، البريك.

- القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبها

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