علي ماهر يجهز باهر المحمدي للمشاركة في مباراة إنبي بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - طلب علي ماهر المدير الفني للنادي المصري تجهيز باهر المحمدي نجم الفريق البورسعيدي للمشاركة في مباراة فريقه أمام نظيره إنبي بالجولة السابعة من فعاليات الدوري الممتاز.

اطمأن علي ماهر على الحالة الفنية والبدنية للمحمدي بعد أن تم التعافي بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

شارك باهر المحمدي في التدريبات الجماعية للفريق بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي وذلك بمعسكره المغلق بالقاهرة خلال فترة التوقف بالدوري.

موعد مباراة المصري ضد إنبي

تنطلق صافرة مباراة المصري ضد إنبي في تمام الساعة الرابعة عصر غد الجمعة بإستاد الجيش ببرج العرب من مسابقات الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وإنبي

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري ضد إنبي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

يحتل المصري المركز الحادي عشر بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وذلك بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز 16 نقطة

2- الأهلي 14 نقطة

3- زد إف سي 12 نقطة

4- مودرن فيوتشر 12 نقطة

5- الزمالك 11 نقطة

6- الاتحاد 11 نقطة

7- إنبي 10 نقاط

8- طلائع الجيش 10 نقاط

9- الجونة 9 نقاط

10- سموحة 9 نقاط

11- المصري 9 نقاط

12- بلدية المحلة 8 نقاط

13- سيراميكا 7 نقاط

14- الإسماعيلي 4 نقاط

15- فاركو 4 نقاط

16- الداخلية 4 نقاط

17- البنك الأهلي 3 نقاط

18- المقاولون نقطتين