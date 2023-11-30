نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يجتمع بلاعبي المصري قبل التجهيز لمباراة إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع علي ماهر المدير الفني للنادي المصري مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الفريق أمام إنبي بالجولة السابعة بالدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني على التأكيد للاعبيه خلال الاجتماع على ضرورة التركيز في المباراة المقبلة، وأهميتها لتحسين موقف الفريق بالدوري الممتاز.

يسعى أبناء بورسعيد في هذا اللقاء بتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة والفوز علي فريق إنبي وحصد الثلاث نقاط لتحسين موقف الفريق البورسعيدي في ترتيب الدوري.

موعد مباراة المصري ضد إنبي

تنطلق صافرة مباراة المصري ضد إنبي في تمام الساعة الرابعة عصر غد الجمعة بإستاد الجيش ببرج العرب من مسابقات الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وإنبي

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري ضد إنبي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

يحتل المصري المركز الحادي عشر بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وذلك بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز 16 نقطة

2- الأهلي 14 نقطة

3- زد إف سي 12 نقطة

4- مودرن فيوتشر 12 نقطة

5- الزمالك 11 نقطة

6- الاتحاد 11 نقطة

7- إنبي 10 نقاط

8- طلائع الجيش 10 نقاط

9- الجونة 9 نقاط

10- سموحة 9 نقاط

11- المصري 9 نقاط

12- بلدية المحلة 8 نقاط

13- سيراميكا 7 نقاط

14- الإسماعيلي 4 نقاط

15- فاركو 4 نقاط

16- الداخلية 4 نقاط

17- البنك الأهلي 3 نقاط

18- المقاولون نقطتين