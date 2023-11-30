نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. المستبعدين من قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر على المستبعدين من قائمة الأهلي المسافرة نحو تنزانيا من أجل مواجهة يانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023-2024.

المستبعدين من قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز

وضمت القائمة النهائية للمستبعدين من رحلة تنزانيا ومواجهة يانج أفريكانز 10 لاعبين دفعة واحدة على رأسهم أحمد عبد القادر وأكرم توفيق وأنتوني موديست، وهي على النحو التالي:

“مصطفى مخلوف، محمود متولي، أكرم توفيق، أنتوني موديست، أحمد عبد القادر، رضا سليم، محمد الضاوي كريستو، كريم نيدفيد، ومحمد زعلوك، معتز محمد”.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

ويلتقي الأحمر أمام مضيفه التنزاني يوم السبت المقبل الثاني من شهر ديسمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين، والتي ستنطلق عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز

فيا ضمن القائمة المتجهة نحو تنزانيا كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، محمد هاني، كريم الديبس، علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، عمرو السولية، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، محمد مجدي أفشة، كريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم «كهربا»، صلاح محسن.