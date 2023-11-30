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أحمد جودة - القاهرة - وادي دجلة يدك حصون دكرنس بثلاثية بدوري المحترفين
حقق فريق وادي دجلة بقيادة توليتش على فريق دكرنس بقيادة ايمن الجمل بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة العاشرة بدورى القسم الثاني دوري المحترفين.
انتهى الشوط الأول بتقدم فريق
وادي دجلة بهدفين نظيفين سجلها
محمود دياسطى في الدقيقة 31 واضاف محمد عبد العاطي الهدف الثاني في الدقيقة 42 وفي الشوط الثاني تمكن محمد الشبنى الهدف الثالث في الدقيقة 15 وفي الدقائق الأخيرة استطاع دكرنس من تسجيل هدف عن طريق احمد عيد من ركلة جزاء.
بهذه النتيجة يعتلي وادي دجلة صدارة المجموعة برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن بتروجيت وغزل المحله بينما تجمد رصيد فريق دكرنس عند النقطة 12 محتلا المركز الخامس عشر.
ترتيب المجموعة
1- وادي دجلة 20 نقطة
2- بتروجيت 20 نقطة
3- غزل المحلة 20 نقطة
4- لافيينا 18 نقطة
5- البترول 18 نقطة
6- حرس الحدود 17 نقطة
7- السكة الحديد 15 نقطة
8- ابو قير للاسمده 15 نقطة
9- طنطا 15 نقطة
10- القناة 13 نقطة
11- راية 13 نقطة
12- بروكسي 13 نقطة
13- مكادى 12 نقطة
14- اسوان 12 نقطة
15- دكرنس 12 نقطة
16- المصرية للاتصالات 11 نقطة
17- مصر للمقاصة 6 نقاط
18- النجوم 6 نقاط
19- جمهورية شبين 5 نقاط
20- النصر للتعدين 4 نقاط