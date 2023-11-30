الإسماعيلي يطلب تعيين حكام دوليين لمباراة البنك الأهلي في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - طلب مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن تعيين حكام دوليين لمباراة البنك الأهلي في دوري نايل.

يأتي ذلك لتفادي الأخطاء التحكيمية المتكررة ضد النادي الإسماعيلي في الفترة الأخيرة بمباريات الدوري.

يحتل نادي الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من 7 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وخسر الإسماعيلي من نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الإسماعيلي والبنك الأهلي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي ضمن لقاءات الجولة الثامنة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها الأسبوع القادم.

