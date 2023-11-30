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أحمد جودة - القاهرة - تعادل نادى الاتحاد السكندرى سلبيًا مع نظيره فاركو فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز.

الاتحاد السكندرى يتعادل سلبيًا مع زد في دوري نايل

جاءت المباراة متوسطة المستوى فى شوطها الأول وتبادل الفريقين السيطرة على منتصف الملعب دون خطورة حقيقية على المرمى باستثناء فرصه للاتحاد السكندرى عندما انفرد بواتنج لاعب الفريق الأخضر بعلى لطفى حارس زد إلا أن الأخير نجح فى إنقاذها وألغى الحكم هدف للاتحاد السكندرى للتسلل.

وفى الشوط الثانى كان زد هو الأكثر سيطرة على منتصف الملعب ولاحت له عدة فرص حقيقية للتهديف أبرزها عندما تصدى القائم الأيمن لتسديدة رأفت خليل لاعب زد وألغى الحكم هدفًا لزد بدعوى التسلل لتنتهى المباراة بالتعادل السلبى.

وبذلك يرتفع رصيد زد إلى 13 نقطة ويحتل المركز الثالث والاتحاد إلى 12 نقطة ويحتل المركز الخامس.

