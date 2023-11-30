نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. ميدو يدافع عن طبيب الزمالك ويشيد بـ معتمد جمال.. إبراهيم سعيد: الأهلي يضغط على موديست ورحيل كولر يقترب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023.

ميدو يدافع عن طبيب الزمالك

طبيب الزمالك

دافع الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا أنه تعرض لحملة خاصة رغم بذله مجهودات كبيرة في عمله.

وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك راجل حاصل على دكتوراه والعديد من الشهادات المميزة".

وتابع: "في ناس الزمالك محظوظ بتواجدها داخل النادي، منهم محمد أسامة، الذي يواجه مع الزمالك ضغط المباريات وبيعمل استشفاء للاعيبة بشكل رائع وشغال متابع مع دكتور تغذية، راجل نضيف، وفي ناس جوا نادي الزمالك الناس النضيفة مش عاجباها".

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ميدو يشيد بـ معتمد جمال ويهاجم منتقديه

معتمد جمال

أشاد الإعلامي أحمد حسام "ميدو"، بـ معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فيما هاجم منتقديه.

وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الكورة بقى فيها حاجات ملوثة كتير، والناس بقت بتدفع لصفحات الفيس بوك عشان تعمل حملات ممنهجة، الجهاز الفني للزمالك بداية من معتمد جمال مرورا لأحمد مجدي وعبد الواحد السيد، ومحمد عبد المنصف والدكتور محمد أسامة كلهم ناس نضيفة ناس شغالة كورة وبس".

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عبد الواحد يوجه نصيحة خاصة لمعتمد جمال بشأن عبد الشافي

محمد عبد الشافي

وجه محمد عبد الواحد، نجم نادي الزمالك السابق، نصيحة خاصة إلى معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بشأن محمد عبد الشافي.

وأشاد ببعض لاعبي الزمالك بعد ظهورهم بمستوى فني مميز خلال مواجهة مودرن فيوتشر في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، أمس الأربعاء والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل لا شيء.

وأوضح محمد عبد الواحد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حمزة المثلوثي لاعب مُقاتل، والزمالك يحتاج هذه النوعية من اللاعبين".

وأضاف: "محمد عبد الشافي لاعب يملك الخبرات، وتحت ضغط لا يرتبك، ويجب أن يحصل على دقائق أكبر خلال الفترة المقبلة".

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نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لـ فتوح

فتوح مع لاعبي منتخب مصر

وجه محمد عبد الواحد نجم الزمالك السابق رسالة نارية إلى أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وأوضح عبد الواحد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوتوفيستر له فضل عليا بعد ربنا، وهو اللي اكتشفني مع حلمي طولان، كان له دور كبير في انتقالي للزمالك".

وعن أحمد فتوح: "زعلان منه جدًا، مش مقدر قيمة وحجم نادي الزمالك، الزمالك أكبر من أي لاعب فتوح كان موجود ومخدناش بطولات، ومش موجود والفريق بيكسب، لازم يرجع لنفسه تاني فتوح".

عملاق روشن يفاوض "فيراري الزمالك" مجددا في يناير

الزمالك

تتمسك إدارة أحد الأندية الكبرى في المملكة العربية السعودية، بالتعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وكان أحمد سيد زيزو، لاعب القلعة البيضاء أحد أولويات إدارة الفريق السعودي في التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وصرح الإعلامي الرياضي عماد الصائغ:" أن زيزو عاد من جديد على طاولة مفاوضات فريق الشباب السعودي، خلال انتقالات يناير القادمة، بعد فشل ضمه الصيف الماضي".

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كولر يُحاول الرحيل عن الأهلي

مارسيل كولر

علّق الإعلامي إبراهيم سعيد، عن مستوى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، خلال الفترة الأخيرة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "الهزيمة في بداية الموسم وخسارة لقب الدوري الإفريقي، أشعلت الجماهير وأحدثت ربكة بين لاعبي الفريق".

وأضاف: "حدث ضغط جماهيري بعد الهزيمة، وجماهير الأهلي من حقها تعبر عن غضبها، الجمهور متعود على البطولات، الأهلي عمره مادخل بطولة إلا وكسبها وهذا المعتاد".

وتابع: "الروح والحالة التي كانت موجودة قبل ذلك بين اللاعبين، لم تعد موجودة في الوقت الحالي، وهذا ما يقلق جمهور الأهلي، الجمهور قلقان ومستوى اللاعبين أصبح منخفض".

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إبراهيم سعيد: الأهلي يضغط على موديست

إبراهيم سعيد

أكد الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن قرار مجلس إدارة النادي الأهلي، برحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الفرنسي أنتوني موديست، في الميركاتو الشتوي المقبل.

إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "الأهلي يضغط بقوة على أنتوني موديست لفسخ التعاقد فى يناير وعدم استمراره لنهاية الموسم".

وتابع: "مصدر داخل النادي الأهلي أكد لـ بلس 90، أن هناك جلسة تمت بين خالد بيبو وممثلي موديست من أجل إنهاء التعاقد في شهر يناير بالتراضي بين الطرفين".

وواصل: "وجاء ذلك من أجل بحث الأهلي على مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات، بعدما تأكد النادي بفشل الصفقة وأن اللاعب بجانب أن مستواه الفني ضعيف أيضًا كثير الإصابات".

إبراهيم سعيد يكشف عن أول الراحلين عن الأهلي في يناير

إبراهيم سعيد

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن أول الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "صلاح محسن هو أول الراحلين عن الأهلي فى يناير وكولر أبدى موافقته على هذا القرار".

وأصاف: "مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أبدى موافقته على رحيل صلاح محسن لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حال وجود عرض رسمي لبيعه".