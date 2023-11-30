بلدية المحلة يستعيد مهاجم الفريق أمام الداخلية في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - يستعيد نادي بلدية المحلة مهاجم الفريق ماجد هاني أمام الداخلية في الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

ويأتي ذلك عقب انتهاء إيقافه عقب حصوله على الطرد في المباراة الماضية أمام فاركو في منافسات دوري نايل.

يحتل نادي بلدية المحلة المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط من 5 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

وحقق بلدية المحلة الفوز على فاركو بثلاثية مقابل هدفين ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه بلدية المحلة والداخلية في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة لمواجهة الداخلية ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد السلام.