جماهير مانشستر يونايتد تنقلب على تين هاج.. وتشن هجومًا ناريًا على الإدارة

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أحمد جودة - القاهرة - شنت جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، هجومًا ناريًا على إيريك تين هاج، مدرب الفريق، بعد التعثر أمام جالطة سراي في الجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتصعبت مهمة مانشستر يونايتد في التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل أمام جالطة سراي التركي 3-3، في المباراة التي جمعتهما في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة الأوروبية.

جماهير مانشستر يونايتد تهاجم تين هاج والإدارة

وطالبت جماهير الشياطين الحُمر رحيل تين هاج عن الفريق، بعد اقتراب الفريق من الخروج من منافسات دوري أبطال أوروبا، والأداء المخيب للآمال للفريق على المستوي المحلي والأوروبي.

وتتمثل حظوظ مانشستر يونايتد في التأهل إلى إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا الآن في الفوز على بايرن ميونخ في الجولة الأخيرة، ثم انتظار نتيجة مباراة جلطة سراي ضد كوبنهاجن.