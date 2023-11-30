السكة الحديد 2005 يهزم شباب العريش بركلات الترجيح ببطولة الجمهورية

ويتكون الجهاز الفني والإداري والطبى من الدكتور حاتم حسن عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الادارة ك/ سيد رزه مشرف على الفريق كمال اليمني مدير فني ك/ هيثم عوض مدرب عام ياقوت فاروق مدرب حراس مرمى عمر هاشم إدارى عمر محمد سعيد اخصائي علاج طبيعي صلاح ابو الفتوح رئيس القطاع

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع