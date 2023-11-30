كيف يتأهل مانشستر يونايتد إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا؟

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أحمد جودة - القاهرة - باتت فرص تأهل مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 صعبة للغاية، وذلك بعد تعادله أمام جالطة سراي التركي 3-3، في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وفشل الشياطين الحمر في الفوز على الفريق التركي، لتتصعب مهمتهم بشكل كبير في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ترتيب مجموعة مانشستر يونايتد بعد التعادل أمام جالطة سراي

1- بايرن ميونيخ 12 نقطة

2- كوبنهاجن 4 نقاط

3- جالطة سراي 4 نقاط

4- مانشستر يونايتد 3 نقاط

حظوظ مانشستر يونايتد في التأهل إلى دور الستة عشر

فوز مانشستر يونايتد على بايرن ميونخ لن يكون كافيًا من أجل التأهل، حيث سيحتاج الفريق الإنجليزي لتعادل فريقي كوبنهاجن وجالطة سراي، أما في حال فوز أي الفريقين، فإن مانشستر يونايتد سيحتل المركز الثالث وسيضمن التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.