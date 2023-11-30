نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يحدد بدلاء تين هاج حال إقالته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح نادي مانشستر يوناتيد الإنجليزي، على صفيح ساخن، بعد اقترابه بشكل كبير من توديع مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2023-2024، بعد تعادله أمام جالطة سراي التركي في الجولة قبل الأخيرة بالبطولة.

ترتيب مجموعة مانشستر يونايتد بعد التعادل أمام جالطة سراي

1- بايرن ميونيخ 12 نقطة

2- كوبنهاجن 4 نقاط

3- جالطة سراي 4 نقاط

4- مانشستر يونايتد 3 نقاط

وبات مانشستر يونايتد مطالبًا بالفوز في الجولة السادسة والأخيرة على بايرن ميونخ الألماني، وتعادل جالطة سراي وكوبنهاجن من أجل التأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال.

وأصبح مستقبل الهولندي إيريك تين هاج مدرب الشياطين الحمر على كف عفريت، حيث يدرس مُلاك النادي إقالته في حال الخروج من دوري الأبطال، وذلك حسبما أشارت التقارير الإنجليزية.

بدلاء تين هاج في مانشستر يونايتد

ووفقًا للتقارير الصحفية الإنجليزية، فأن هناك الكثير من الخيارات على طاولة مانشستر يونايتد حال إقالة تين هاج، أبرزها زين الدين زيدان، وأنطونيو كونتي، ودي زيربي، وهانسي فليك.