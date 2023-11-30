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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيه سي ميلان الإيطالي أخبار سارة في الفترة الأخيرة وذلك بشأن إصابة النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

بشرى سارة لميلان بعد عودة نجم الفريق

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو أن إسماعيل بن ناصر على بعد خطوة واحدة من العودة للمشاركة مع نادي ميلان في المباريات بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن يتواجد بن ناصر في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان من أجل مواجهة فريق فروزينوني في الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل.

وكان النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر ابتعد عن المشاركة مع نادي ميلان منذ مباراة إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بسبب الإصابة.

