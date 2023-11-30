نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وست هام يونايتد يخطف فوزًا غاليا غلى باتشكا توبولا ويتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد الإنجليزي، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره باتشكا توبولا، مساء اليوم الخميس الموافق 30 من شهر نوفمبر الجاري؛ وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

أحداث المباراة

بدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول من مباراة وست هام يونايتد وباتشكا توبولا، بضغط من جانب الفريقين من أجل تسجيل هدف أول مبكر.

وحاول لاعبو فريق وست هام يونايتد، زيادة الضغط الهجومي على لاعبي باتشكا توبولا، حتى يتمكن من تسجيل هدف، مع وجود تحفظ دفاعي من جانب لاعبي توبولا.

وتمكن اللاعب ستوشيك من تسجيل الهدف الأول لفريقه وست هام يونايتد، في الدقيقة 89 من عمر الشوط الثاني، في شباك فريق باتشكا توبولا.

وارتفع رصيد فريق وست هام يونايتد إلى صدارة مجموعته الأولى في بطولة الدوري الأوروبي، برصيد 12 نقاط، ويتواجد فريق باتشكا توبولا، في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

