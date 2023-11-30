نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة وست هام يونايتد وباتشكا توبولا في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد الإنجليزي، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره باتشكا توبولا بهدف نظيف، مساء اليوم الخميس الموافق 30 من شهر نوفمبر الجاري؛ وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

هدف فوز وست هام يونايتد على باتشكا توبولا

وتمكن اللاعب ستوشيك من تسجيل الهدف الأول لفريقه وست هام يونايتد، في الدقيقة 89 من عمر الشوط الثاني، في شباك فريق باتشكا توبولا.

وارتفع رصيد فريق وست هام يونايتد إلى صدارة مجموعته الأولى في بطولة الدوري الأوروبي، برصيد 12 نقاط، ويتواجد فريق باتشكا توبولا، في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.