نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة محمد شريف.. الاتحاد يقسو على الخليج برباعية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فوزًا كبيرًا أمام نظيره الخليج بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "الملك عبد العزيز"، وذلك في إطار الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

ويحتل الاتحاد بعد هذا الفوز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، بعد الفوز في ثماني مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة ثلاث مباريات، فيما يحتل فريق الخليج المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة ثماني مباريات.

أحداث مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي

منع القائم الأيسر للمرمى الهدف الأول لصالح الاتحاد في الدقيقة 12، بعد تسديدة من كريم بنزيما من على حدود منطقة الـ6 ياردات.

وسجل إيجور كورنادو أول أهداف اللقاء لصالح الاتحاد في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، بعد توغل بالكرة من كريم بنزيما إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير الكرة، ارتطمت بالدفاع ليتابعها كورنادو بتسديدة أخرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أقصى منتصف المرمى.

وأضاف كريم بنزيما الهدف الثاني لصالح الاتحاد في الدقيقة 29 عن طريق ركلة جزاء، نفذها بنزيما بتسديدة أرضية قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وخرج كريم بنزيما لاعب الاتحاد في الدقيقة 38 متأثرًا بإصابة في الحوض، وشارك بدلًا منه مروان الصحفي.

وقلص خالد ناري الفارق لصالح فريقه أبها في الدقيقة 44 عن طريق ركلة جزاء، نفذها ناري بتسديدة رائعة، سكنت الشباك على يسار الحارس مارسيلو جروهي.

وعزز عبد الرازق حمد الله التقدم بالهدف الثالث لصالح الاتحاد في الدقيقة 65 عن طريق ركلة جزاء، نفذها حمد الله بتسديدة أرضية، سكنت الشباك على يمين الحارس مروان الحيدري.

وأحرز زكريا هوساوي الهدف الرابع لصالح الاتحاد في الدقيقة 74، توغله بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة أرضية قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتمكن فواز الطريس من تسجيل الهدف الثاني لصالح الخليج في الدقيقة 90، بعد عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها الطريس بتسديدة رائعة، ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس مارسيلو جروهي وسكنت الشباك.