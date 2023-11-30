نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكشف عن حقيقة مفاوضات الشباب السعودي مع أحمد زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن حقيقة مفاوضات نادي الشباب السعودي مع احمد مصطفى زيزو نجم الفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

هل ينتقل زيزو إلى الشباب السعودي؟

وقال أحمد سالم في تصريحات عبر صحيفة "اليوم" السعودية:" مايتردد في الوقت الحالي بشأن وصول عرض رسمي لنادي الزمالك للحصول على خدمات زيزو غير صحيح ".

واضاف:" كل هذه الأنباء مجرد شائعات فقط، حتى الآن لم تصل مفاوضات رسمية من النادي السعودي لضم اللاعب في الانتقالات الشتوية المقبلة".

وارتبط اسم زيزو في أكثر من مرة بنادي الشباب السعودي، وذلك عقب اللقاء الذي جمع بين الزمالك والفريق السعودي بالبطولة العربية هذا الموسم.

وشارك صاحب ال27 عام مع الفارس الأبيض هذا الموسم في 6 مباريات، ونجح في تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدف وحيد.