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أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللاعب البرازيلي، والظهير الأيسر السابق لفريق تشيلسي الإنجليزي واتلتيكو مدريد الإسباني فيليبي لويس عن اعتزال كرة القدم، وذلك عقب المباراة القادمة لفريقه الحالي فلامنجو البرازيلي.

يستعد فريق فلامينغو البرازيلي لمواجهة فريق كويابا، يوم الأحد القادم الموافق 3 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، في الدوري البرازيلي (برازيليرو).

لويس يقرر تعليق الحزاء عقب مباراة كويابا القادمة

ويبلغ لويس من العمر 38 عاما، وشارك مع العديد من الفرق الأوروبية الكبرى، وكانت البداية مع فريق أياكس أمستردام الهولندي عام 2004، وكذلك مع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وفريق تشيلسي الإنجليزي.

وخاض فيليبي لويس خلال مسيرته الكروية، 683 مباراة مع الفرق المختلفة، نجح في تسجيل 25 هدفا.

وحقق لويس العديد من الألقاب القارية والمحلية، والتي جاءت على النحو التالي:

بطولة كوبا أمريكا مع المنتخب البرازيلي.

كأس القارات مع المنتخب البرازيلي 2013.

الدوري الأوروبي مع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مرتين.

كأس السوبر الأوروبي مرتان مع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

كأس ليبرتادوريس مع فريق فلامينغو البرازيلي مرتين.

الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق تشيلسي.

