15 ألف مشجع يساندون الزمالك أمام سوار الغيني في الكونفدرالية الافريقية

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أحمد جودة - القاهرة - حددت الجهات الامنية عدد الجماهير الحاضرة في مباراة الزمالك أمام سوار الغيني، والتي ستقام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، لدوري أبطال افريقيا.

ويساند الفارس الأبيض 15 ألف مشجع، في المباراة التي ستقام على ستاد السلام.

صحوة بيضاء بعد رحيل أوسوريو

ويعيش الزمالك أفضل أيامه بعد رحيل الكولمبي خوان كارلوس اوسوريو، بعد تحقيق الفوز الثالث على التوالي.

وكان الزمالك قد تفوق على حساب أبو سليم الليبي في الجولة الاولى.

وتقام المباراة الأحد المقبل في تمام التاسعة مساء.