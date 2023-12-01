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أحمد جودة - القاهرة - تعرض النجم الإسباني أنسو فاتي لاعب برشلونة والمعار إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي للإصابة في الفترة الأخيرة.

الكشف مدة غياب أنسو فاتي

وكشف تقرير صحفي إسباني عن مدة غياب اللاعب أنسو فاتي الذي تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه برايتون أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي.

وأكد الصحفي لويس روخو أن مدة غياب فاتي سوف تكون لمدة شهرين ونصف بسبب إصابة عضلية تعرض لها مع فريق برايتون الإنجليزي وسوف يعود في شهر فبراير القادم.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون مع نظيره فريق تشيلسي يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2023-2024.

