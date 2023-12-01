مفاجأة.. موقف كيميتش من الرحيل عن بايرن ميونيخ

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أحمد جودة - القاهرة - ارتبط اسم اللاعب جوشوا كيميتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني بالانتقال إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات القادمة.

موقف كيميتش من الرحيل عن بايرن ميونيخ

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن كيميتش لا يفكر في خطوة مغادرة فريق بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات القادمة.

وأوضحت أنه غير مستبعد على الإطلاق أن يجدد جوشوا كيميتش عقده مع نادي بايرن ميونيخ خلال الفترة المقبلة إذا أعجبه العرض الذي سوف تقدمه إليه إدارة النادي البافاري.

وأشارت إلى أنه في حالة رحيل الألماني جوشوا كيميتش عن صفوف نادي بايرن ميونيخ فإن وجهته المفضلة ستكون إلى نادي برشلونة الإسباني الذي يرغب بقوة في التعاقد معه.

