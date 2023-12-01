نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم سعيد: الأهلي يخطط لعودة تريزيجيه على سبيل الإعارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن مفاجأة حول رغبة النادي الأهلي في فتح خط مفاوضات مع محمود حسن "تريزيجيه" من أجل العودة من جديد لصفوف القلعة الحمراء.

إبراهيم سعيد: الأهلي يخطط لعودة تريزيجيه على سبيل الإعارة

إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "فتح النادي الأهلي خط مفاوضات مرة آخرى لعودة محمود حسن تريزيجيه لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، ولو على سبيل الإعارة من فريقه طرابزون سبور التركي".

وأضاف: "وبالرغم من مشاركة تريزيجيه مع طرابزون سبور التركي، إلا أن الأهلي يرغب في استعارته ويرى أن من الممكن موافقة النادي التركي وأن الصعوبة تكمن فى إقناع اللاعب فقط ".

جدير بالذكر خاض تريزيجيه 8 مباريات في الدوري التركي مع طرابزون سبور بمعدل 312 دقيقة، وأحرز هدفًا وحيدًا في مباراة سيفاس سبور.

