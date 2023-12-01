عاجل.. كولر يرفض تعاقد الأهلي مع صفقة الموسم

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أحمد جودة - القاهرة - رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة.

كولر يرفض تعاقد الأهلي مع صفقة الموسم

وكشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن قرار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، برفض صفقة من العيار الثقيل خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفض التعاقد مع صفقة جديدة في سوق الانتقالات الشتوي المنتظر".

وأوضح: "كولر رفض التعاقد مع جوناثان سواه مهاجم فريق ميدياما الغاني، ويرى أنه مازال أمامه الوقت من أجل الانضمام لصفوف النادي الأهلي".

وأكد: "كولر يرغب في ضم مهاجم ذو اسم في إفريقيا، أو خاض بطولات مع فريق أوروبي ويملك خبرات كبيرة".

