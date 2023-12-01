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أحمد جودة - القاهرة -

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن التربيطات دائمًا يكون لها دور كبير في انتخابات الاتحادات أو الروابط، مشيرا إلى أن هناك اتحاد شمال إفريقيا ودائمًا تكون هناك اجتماعات خاصة، وأندية شمال إفريقيا هي دائمًا السبب الرئيسي في نجاح بطولات القارة.

عامر حسين: هناك تنسيق مع الزمالك بشأن مواعيد كأس الرابطة.. وتم تأجيل مواجهة الأهلي وزد

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تم تأجيل لقاء الأهلي وزد في الدوري المصري، بعدما تم تقديم مباراة شباب بلوزداد لتقام يوم 8 ديسمبر بدلا من 9، وكذلك تأجيل لقاء بيراميدز والجونة لنفس الاسباب، وسوف تقام المباراتين بعد كأس الأمم الإفريقية، كما أن الاهلي مرتبط بكأس العالم للأندية ثم بطولة السوبر".

وأضاف: "هناك حديث دائم مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، وتم التنسيق معه حول كافة الأمور استعدادا لامم افريقيا، والزمالك سوف يشارك في كأس الرابطة، وتواصل معي أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي خصوصا أنه سيقام معسكر خارجي للزمالك وكان يريد معرفة مواعيد المباريات".

وأكد: سوف نقوم بالتنسيق مع الزمالك حتى لا تتعارض مواعيد كاس الرابطة مع معسكر الفريق الابيض".

وواصل: "مباريات كاس الرابطة ستنطلق يوم 7 أو 8 يناير وحتى 13 فبراير خلال أمم إفريقيا، وبعد القرعة سوف يتم تحديد مواعيد المباريات والاعلان عنها بشكل رسمي، وسنراعي مواعيد مباريات بطولة الأمم، وكذلك مباريات منتخب مصر".