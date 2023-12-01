نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الهلال في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلاقي الهلال نظيره النصر، مساء غد الجمعة الموافق 1 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» 2023/2024.

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

تنطلق مباراة الهلال والنصر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على ستاد الملك فهد الدولي.

ومن المتوقع أن يدخل لويس كاسترو المدير الفني للعالمي الديربي بتشكيل مكون من:



ومن المتوقع أن يدخل لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس – إيميريك لابورت – عبد الإله العمري – سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزفيتش – سيكو فوفانا، ساديو ماني – أوتافيو – أندرسون تاليسكا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

وتنقل أحداث المباراة مجموعة قنوات SSC السعودية، هي الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين «روشن».

ويدخل فريق الهلال مباراة النصر، معتلي صدارة ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن»، برصيد 38 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الوصيف النصر صاحب الـ 34 نقطة.