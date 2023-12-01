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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره فريق نواذيبو في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

تشكيل بيراميدز المتوقع امام نواذيبو في دوري أبطال إفريقيا والقنوت الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مباراة بيراميدز ضد نظيره فريق نواذيبو مساء غدا السبت في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد تحقيقه الفوز في الجولة الأولى أمام مازيمبي، بينما خسر فريق نواذيبو أمام صن داونز.

ويتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي جايمبي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز هذه المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - رضا بوبو - عبد الله السعيد - بلاتي توريه.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وسوف يتم نقل مباراة بيراميدز ضد نظيره فريق نواذيبو في بطولة دوري أبطال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.