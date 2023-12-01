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أحمد جودة - القاهرة -



أصدر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي تقريره السنوي عن مجمل أعمال المجلس خلال السنة الأولى من ولايته ( 2026/2022).

مجلس المصري يصدر تقريره السنوي عن العام المالي المنتهي

تنعقد الجمعية العمومية العادية للنادي المصري والمقرر إقامتها بمقر فرع النادي ( الضواحي 1 - النادي الاجتماعي ) يوم السبت الموافق الثاني من ديسمبر خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.

وتضمن التقرير الذي صدر في 40 صفحة كلمة كامل أبو علي والتي استعرض خلالها مجمل التحديات التي خاضها مجلس إدارة المصري خلال السنة الأولى من عمر المجلس، كما تضمن التقرير أيضًا تقرير نشاط المجلس خلال تلك السنة بالإضافة إلى خطة النشاط للعام المالي الجديد والذي ينتهي في 2024/6/30.

كما يتضمن التقرير أيضا عرض الميزانية العمومية والحسابات الختامية للنادي في 2023/6/30 بالإضافة لتقرير مراقب الحسابات وكذلك الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد.