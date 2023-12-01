نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة يوفنتوس ومونزا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس مع نظيره فريق مونزا اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر القادم بستاد يو باور ستاديوم في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

- موعد مباراة يوفنتوس ومونزا

وتنطلق صافرة بداية مباراة يوفنتوس ومونزا مساء الجمعة الموافق الأول من ديسمبر في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والساعة 10:45 بتوقيت السعودية والدوحة.

ترتيب يوفنتوس ومونزا

ويحتل اليوفي المركز الثاني برصيد 30 نقطة بعد تحقيق 9 فوز و3 تعادلات وخسر مباراة بينما يأتي مونزا في المركز التاسع برصيد 18 نقطة حيث فاز خلال 4 مباريات وتعادل بستة وهزم بثلاثة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ومونزا

تردد قناة ad sports premium 1

القمر: عرب سات

التردد: 11804

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.