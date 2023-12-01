نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة السعودية بكل مكان عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر والقنوات الناقلة لها. - موعد مباريات اليوم الفيحاء ضد ضمك 5:00 بتوقيت القاهرة. الهلال ضد النصر 8:00 بتوقيت القاهرة. - ترتيب الدوري السعودي 1- الهلال 38 نقطة 2- النصر 34 نقطة 3- الأهلي 30 نقطة 4- الاتحاد 28 نقطة 5- التعاون 25 نقطة 6- الفتح 24 نقطة 7- الاتفاق 23 نقطة 8- الفيحاء 19 نقطة 9- الوحدة 19 نقطة 10- ضمك 18 نقطة 11- الشباب 16 نقطة 12- الرياض 16 نقطة 13- الطائي 14 نقطة 14- الخليج 13 نقطة 15- أبها 13 نقطة 16- الاخدود 10 نقاط 17- الرائد 9 نقاط 18- الحزم 8 نقاط - هدافي الدوري السعودي 1- رونالدو 15 هدف 2- ميتروفيتش 11 هدف 3- جورج نكودو 9 أهداف 4- كريم بنزيما 9 أهداف 5- مالكوم 9 أهداف